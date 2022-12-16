На Новороссийском проспите Mercedes сбил 9-леонего мальчика

В Выборгском районе Петербурга водитель иномарки наехал на несовершеннолетнего пешехода, переходившего дорогу не по переходу. Мальчику потребовалась госпитализация.

Как стало известно Санкт-Петерюург.ру, в четверг днем, 15 декабря, у дома 2 по Новороссийскому проспекту, 48-летний автомобилист, управляя машиной марки Mercedes Vito, совершил наезд на школьника, 2013 года рождения, который переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода без сопровождения взрослых.

В результате происшествия мальчик с различными травмами был госпитализирован в медучреждение в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красногвардейском районе на проспекте Маршала Блюхера водитель автомобиля марки Hyundai Solaris, который ранее неоднократно привлекался за нарушение ПДД, сбил 16-летнюю школьницу и врезался в двигавшийся в попутном направлении Ford Mondeo.