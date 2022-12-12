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В Петербурге задержали обманувшего пенсионерку мошенника-рецидивиста

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© Фото: Baltphoto/Мария Добрыгина

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Петербургская полиция задержала мужчину с “богатым” списком судимостей, которого подозревают в мошенничестве по отношению к пожилой женщине.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 7 декабря в полицию обратилась проживающая на Алтайской улице пенсионерка, 1946 года рождения, которая сообщила, что ей в районе 03:20 часов позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын подрался в магазине и для вопроса о не привлечении его к уголовной ответственности необходимы деньги. В тот же день в квартиру к старушке пришел неизвестный мужчина, которому та передала 100 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статье 159 УК РФ (мошенничество).

В субботу, 10 декабря, на улице Зайцева был задержан подозреваемый в совершении преступления 40-летний мужчина, работающий портным. Задержанный был неоднократно судим ранее.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Волховском районе Ленинградской области задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в мошенничестве. 

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