Петербурженка ударила ножом пришедшего в гости собутыльника

В Невском районе во время попойки между женщиной и ее гостем возник конфликт, в ходе которого хозяйка ранила собутыльника ножом и выпроводила из квартиры.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в ночь на пятницу, 9 декабря, в полицию поступило сообщение от женщины о том, что ее 43-летний муж пришел домой с ножевым ранением. Кто нанес увечите заявительница не знает.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в своей квартире в доме на проспекте Наставников нетрезвого мужчину с ножевым ранением, который был госпитализирован бригадой скорой помощи в медучреждение. Опросив потерпевшего, сотрудники правопорядка установили, что ранение он получил в квартире на улице Дыбенко.

Спустя некоторое время наряд полиции задержал в указанной квартире подозреваемую женщину, 1974 года рождения, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанная ранила пришедшего к ней в гости собутыльника, в ходе конфликта, возникшего после совместного распития спиртного. Известно, что ранее она отбывала срок по статье за убийство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Калининском районе задержали мигранта, подозреваемого в нанесении ранения ножом своему соотечественнику.