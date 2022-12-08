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В Петербурге задержан мужчина, побивший и ограбивший 90-летнюю старушку

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© Фото: Baltphoto/Мария Добрыгина

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В Красносельском районе Петербурга приезжий мужчина набросился в парадной дома на пожилую женщину и, нанеся ей увечья, ограбил старушку. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 7 декабря, в среду, в полицию поступило сообщение об избиении пожилой женщины в подъезде дома на Гатчинском шоссе.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка установили, что на 90-летнюю пенсионерку напали неизвестные и нанесли ей телесные повреждения, а после проникли в ее квартиру и забрали оттуда 2 тысячи рублей. Пострадавшая была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские “по горячим следам” задержали в том же доме 39-летнего гражданина одной из стран ближайшего зарубежья, подозреваемого в совершении преступления.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статье 161 УК РФ (грабеж).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Шушарах в подъезде молодого человека побили и ограбили, отобрав сумку с техникой. 

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