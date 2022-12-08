В Шушарах местного жителя побили в подъезде и обокрали на 108 тысяч

В Пушкинском районе Петербурга на молодого человека в парадной дома напали двое неизвестных, которые ударили его в лицо и забрали сумку с вещами на сумму более 100 тысяч рублей. Удалось задержать одного из злодеев.

Как передает AllNW, инцидент произошел во вторник, 6 декабря. В полицию обратился 22-летний гражданин с заявлением, что в парадной дома на Валдайской улице в поселке Шушары двое неизвестных преступников побили его, отобрали рюкзак с документами, серебренные серьги, а также сумку, в которой находился ноутбук, мобильник и диджей контроллер.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Его подельника продолжают искать.