В Петергофе преподаватель колледжа сбил подростка

В Петродворцовом районе Петербурга произошло ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя школьница. Полиция проводит проверку.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду утром, 7 декабря, в городе Петергоф 56-летний водитель внедорожника марки Nissan, работающий преподавателем колледжа, совершил наезд на девочку, 2007 года рождения, которая переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода без сопровождения взрослых.

В результате происшествия, школьницу госпитализировали в медучреждение в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что водитель за 2022 год не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе Ленинградской области автомобиль насмерть сбил подростка, который переходил дорогу на "красный" сигнал светофора.