Стали известны подробности утроенной Григорием Лепсом драки в Петербурге

Певец Григорий Лепс устроил драку в одном из баров Петербурга. Причиной конфликта стала игра в нарды.

Как передает тв360, в сеть попали кадры из бара, в котором между певцом и одним из посетителей возник конфликт, переросший в драку на улице рядом с заведением.

В петербургский бар на Московском проспекте Лепс пошел в сопровождении охранника. На кадрах записи видно, что на столе разложена доска для игры в нарды, расставлены шашки. Лепс выпивает и обнимается. Затем беседа мужчин перерастает в ссору.

Стоит напомнить, что это уже второй скандальный случай за последние дни, которым отметился Григорий Лепс в Северной столице. На своем недавнем концерте в “Ледовом дворце” артист, не допев последнюю песню, швырнул на пол микрофон и удалился со сцены. Допевать композицию пришлось собравшейся в зале публике.

Григорий Лепс известен своими хитами "Натали", "Самый лучший день", "Аминь", "Вьюга" и другие.