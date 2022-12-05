В Ленобласти священник обнаружил труп на территории храма

В Гатчинском районе Ленинградской области был обнаружен труп мужчины на территории храма с телесными повреждениями. Причины смерти устанавливаются.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 4 декабря, в 13:30 в отдел полиции поступило сообщение от служителя храма о том, что на территории Храма в поселке Коралово в Гатчинском районе, обнаружен труп неизвестного мужчины.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка обнаружили тело мужчины, 1953 года рождения. На лице и голове умершего имелись ссадины.

Труп был направлен в морг для установления причин смерти. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Лодейнопольском районе Ленинградкой области в 10 метрах от железной дороги был обнаружен труп мужчины без верхней одежды. На трупе имелись телесные повреждения.