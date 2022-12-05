На Звериноской пожилая петербурженка замерзла насмерть при загадочных обстоятельствах

В Петроградском районе Петербурга в квартире на Зверинской улице, 17Б пенсионерка получила переохлаждение, от которого скончалась в больнице.

Как пишет Neva.Today, в городских изданиях тиражируется версия, что женщина замерзла на фоне капитального ремонта фасада здания. Однако было установлено, что в доме не было нарушено остекление, а батареи теплые. Также в сети появились фотографии из квартиры умершей, по которым можно понять, что старушка вела асоциальный образ жизни, так как жилое помещение находилось в достаточно запущенном виде.

Скорее всего, если судить по образу жизни пенсионерки, переохлаждение она могла получить на улице или заснув под открытыми окнами.

Напомним, что женщина была госпитализирована в медучреждение 3 декабря с общим переохлаждением. Несмотря на усилия врачей, спасти ее жизнь не удалось.