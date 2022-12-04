В Петербурге пенсионерка умерла от переохлождения

В Петроградском районе Петербурга местная пожилая жительница была найдена еле живой в своей квартире. В итоге пенсионерка умерла в результате переохлаждения.

Как передает “МК в Питере”, 76-летнюю женщину госпитализировали в медицинское учреждение из квартиры на Зверинской улице. У нее диагностировали общее переохлаждение. Спустя некоторое количество времени старушка скончалась в больнице. О том, как и при каких обстоятельства она получила такое переохлаждение пока не известно.

Ранее мы также рассказывали, что в Лодейнопольском районе Ленинградкой области недалеко от железнодорожных путей был обнаружен труп 50-летннего мужчины без верхней одежды с телесными повреждениями. Обстоятельства смерти также остались неизвестны.