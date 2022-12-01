Появилось видео со взрывом баллончика освежителя воздуха в ресторане на Петроградке

В сеть попали кадры с камер видеонаблюдения из караоке-бара, в котором из-за нарушения техники безопасности взорвался аэрозольный баллончик освежителя воздуха. В результате инцидента пострадал кальянный мастер.

Как передает Neva.Today, происшествие произошло в ночь на 1 декабря в подсобном помещении караоке-ресторана на Малой Посадской улице. Из-за нагрева от тепловой пушки произошла разгерметизация аэрозольного баллона с освежителем воздуха.

На кадрах видеозаписи видно, как работник заведение заходит в подсобку. Затем происходит хлопок, за которым следует вспышка.

В результате пострадал 21-летний кальянный мастер, который получил ожоги лица и предплечий. Он был госпитализирован в удовлетворительном состоянии.