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В Петербурге задержали лишенного прав пьяного угонщика каршеринга

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© Фото: pxhere

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В Кировском районе Петербурга сотрудники дорожной полиции остановили каршеринговый автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый молодой человек. Выяснилось, что он был лишен прав, а также завладел каршерингом незаконно.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером в понедельник, 28 ноября, на Дачном проспекте сотрудники ГИБДД в ходе патрулирования остановили каршеринговый Volkswagen, за рулем которого находился 24-летений неоднократно ранее судимый водитель, который был лишен прав. Было установлено, что каршерингом он воспользовался по подложному аккаунту. По мимо этого у нарушителя имелись признаки алкогольного опьянения.

Горе угонщика доставили в отдел. В отношении него отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статье 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Калининском районе Петербурга мигрант совершил хищение машины, принадлежавшей каршериговой фирме.

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