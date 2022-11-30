Петербургская полиция обнаружила крупную партию наркотиков в квартире в Парголово

В Выборгском районе Петербурга правоохранители провели обыск в одной из квартир в поселке Парголово и обнаружили крупную партию наркотиков. Хозяин квартиры объявлен в розыск.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 28 ноября, в понедельник, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 228.1 УК РФ по факту незаконного оборота наркотических средств, сотрудники полиции провели обыск в одной из квартир в доме на Кемеровской улице в поселке Пароглово. Там правоохранители обнаружили 6 пакетов с запрошенном веществом общей массой 373 грамма.

Полиция приняла меры к розыску и задержанию ранее судимого 34-летнего хозяина квартиры.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе на улице Планерная произошло ДТП. У 22-летнего виновника аварии были найдены наркотики. Молодой человек сел заруль находясь в состоянии наркотического опьянения.