Купивший компьютер по поддельному паспорту петербуржец предстанет перед судом

Суд рассмотрит дело 47-летнего гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 1 статье 159 УК РФ (мошенничество). Мужчина купил ноутбук используя фальшивый паспорт.

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, согласно версии следствия, обвиняемый купил поддельный паспорт со своим фото, но оформленный на чужое имя. Далее, фигурант уголовного дела, 11 мая 2022 года, оформил на сайте магазина электроники заказ на покупку в кредит ноутбука стоимостью выше 118 млн рублей, используя при этом фальшивый документ.

После одобрения банком кредита, мужчина приехал в магазин, где расписался в документах фамилией владельца паспорта и забрал ноутбук. Затем злоумышленник продал компьютер через сайт объявлений, потратив вырученные деньги на личные нужды.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге суд вынес приговор гражданину, купившему портативную зарядку за фальшивые деньги.