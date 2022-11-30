В Петербурге иногородний мужчина хотел обменять 5 млн рублей и нарвался на разбойников с ножом

В Красногвардейском районе Петербурге житель Ростовской области решил обменять крупную сумму денег на доллары, но нарвался на злоумышленников, которые угрожая мужчине ножом, попытались забрать у него деньги.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 29 ноября, во вторник, в полицию поступило сообщение о том, что на Среднеохтинском проспекте избили мужчину, хотели ограбить.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка установили, что около 14:00 47-летний житель Ростовской области, предварительно договорившись в мессенджере об обмене 5 миллионов рублей на доллары в отделении банка в доме на Среднеохтинском проспекте, встретился с двумя неизвестными, которые применив физическую силу и угрожая предметом похожим на нож, попытались отобрать у потерпевшего сумку с деньгами.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статье 126 УК РФ (разбой).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на севере города трое неизвестных в масках насильно вывели петербурженку из помещения банка, запихали в авто и похитили 1,5 миллиона рублей.