В Петербурге задержали мигранта, ударившего ножом соотечественника

В Калининском районе задержали мигранта, подозреваемого в нанесении ножевой раны земляку.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в ночь на 19 ноября 2021 года в полицию поступила телефонограмма от диспетчера экстренной службы скорой помощи о том, что на у дома 1 по Северному проспекту был госпитализирован 24-летний мигрант с ножевым ранением живота.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В субботу, 26 ноября, правоохранители на Кондратьевском проспекте задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 32-летний земляк потерпевшего, не состоящий на миграционном учете.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Центральном районе Петербурга двое злоумышленников нанесли ножевое ранение мужчине.