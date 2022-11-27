В Петербурге задержали мигранта за убийство найденной в строительном мусоре петербурженки

В Петербурге полиция задержала мигранта, которого подозревают в жестоком убийстве девушки, труп которой нашли на ее квартире на Студенческой улице.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 24 ноября в полицию сообщили о безвестном исчезновении 27-летней петербурженки, которая перестала выходить на связь после того, как 23 ноября отправилась в свою квартиру в доме на Студенческой улице, дабы провести осмотр ремонтных работ.

Осмотрев квартиру пропавшей по указанному адресу, правоохранители обнаружили ее труп среди мешков со строительным мусором, завернутый в полиэтилен. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении убийства полиция разыскивала 41-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который осуществлял ремонтные работы на квартире убитой.

Задержать подозреваемого смогли 27 ноября у хостела в Московском районе.

Ранее Санкт-Петерюург.ру сообщал, что в квартире дома на Студенческой улице в Приморском районе нашли раздетый труп хозяйки с признаками насильственной смерти.