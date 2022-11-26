В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве мигранта

В Петербурге задержали мигранта, который подозревается в убийстве молодого человека, труп которого был найден в подвале дома по улице Коллонтай.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 23 ноября в полицию сообщили об обнаружении трупа 27-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья без признаков насильственной смерти в подвале дома по улице Коллонтай. Экспертиза показала, что мужчина умер в результате механической асфиксии. Было возбуждено дело по части 1 статье 105 УК РФ (убийство).

В пятницу, 25 ноября, по подозрению в совершении преступления правоохранители задержали на улице Дыбенко 36-летнего мигранта. Выяснилось, что задержанный ночью распивал спиртные напитки с убитым молодым человеком. В какой-то момент между собутыльниками возник конфликт, который закончился тем, что один задушил другого.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Тосно в Ленинградской области попойка на коммунальной квартире закончилась убийством.