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В строительном мусоре найдено раздетое тело пропавшей петербурженки

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© Фото: Baltphoto

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В Приморском районе Петербурга сообщили об исчезновении девушки, тело которой нашли в ее квартире, в строительном мусоре, завернутое в полиэтилен. Правоохранители разыскивают подозреваемого в убийстве.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 24 ноября, в полицию обратился мужчина, 1983 года рождения, с сообщением о безвестном исчезновении его 27-летней знакомой. Заявитель рассказал, что 23 ноября девушка поехала в свою квартиру на Студенческой улице, дабы провести осмотр ремонтных работ, после чего перестала выходить на связь.

В пятницу, 25 ноября, в ходе проверки по сообщению о пропавшей без вести сотрудники полиции провели осмотр квартиры пропавшей, в ходе которой обнаружили в углу, между мешками со строительным мусором, ее раздетое тело, завернутое в полиэтилен. На трупе имелись признаки насильственной смерти.

По подозрению в совершении убийства правоохранители разыскивают 41-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, проводившего ремонтные работы в квартире.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статье 105 УК РФ (убийство).

Ранее Санкт-Петербуг.ру сообщал, что в Тосненском районе Ленобласти попойка в коммунальной квартире закончилась смертельным ножевым ранением для местного жителя.

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