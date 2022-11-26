Полиция Петербурга задержала гадалок, лишивших пенсионерку денег

В Петербурге были задержаны две женщины, которых подозревают в мошенничестве по отношению к пожилой женщине. Злодейки обманули пенсионерку, заявив о порче, и похитили деньги.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в январе 2021-го года в полицию Невского района обратилась пожилая местная жительница, 1937 года рождения, которая сообщила, что на улице Дыбенко к ней подошла неизвестная женщина и сказала, что на ней и ее сыне порча, и для ее снятие необходимы деньги. В тот же день потерпевшая передала гадалке сумму в размере 250 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статье 159 УК РФ (мошенничество).

В четверг, 24 ноября 2022 года правоохранители задержали двух подозреваемых женщин, 41 и 44 лет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Центральном районе города задержали мошенника, который под видом электрика обманом забрал у пенсионерки деньги.