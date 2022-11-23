В Петербурге задержали лжеэлектрика, обманувшего пенсионерку

В Центральном районе Петербурга мошенник под видом электрика взял с пенсионерки 36 тысяч за работы, которые не проводил. Злодея задержали.

Как стало известно Санкт-Петерюург.ру, 22 ноября, во вторник, в полицию обратилась пенсионерка, 1940 года рождения, с сообщение о том, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что в ее квартире, расположенной в доме на 8-ой Советской улице, требуется провести ремонт проводки. После этого в квартиру к пожилой женщине пришел мастер, который попросил за ремонт 11 тысяч рублей, а затем, введя потерпевшую в заблуждение, потребовал еще 25 тысяч. Никаких работ лжеэлектрик не проводил. Ущерб составил 36 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража) и части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В тот же день на улице Мытнинская правоохранители задержали за совершение данных преступлений 23-летнего уроженца Орловской области.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге заержали 19-летнего мошенника, лишившего пенсионера 500 тысяч рублей.