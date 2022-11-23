В Петербурге угонщики иномарки предстанут перед судом

В Петербурге перед судом предстанут двое мужчин из стран ближайшего зарубежья, которые обвиняются в краже авто по предварительному сговору и использовании поддельных номеров. Также одного из них обвиняют по статье за хранение наркотиков.

Как рассказала пресс-служба прокуратуры Северной столицы, по версии следствия, обвиняемые заранее договорились о хищении иномарки KIA Soul. В мае 2022 года злоумышленники сняли автомобиль с сигнализации и уехали со двора одного из домов по улице Кпченская.

Похищенную машину угонщики переместили во двор на Малой Балканской улице. После заменили на авто номера. Владельцу иномарки причинен ущерб на сумму свыше 1,2 млн рублей.

Также у одного из фигурантов дела были обнаружены наркотические вещества.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор мужчины, которого признали виновным в хищении автомобиля.