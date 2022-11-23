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Полиция Петербурга задержала подозреваемого в смертельном избиении женщины на Муринской дороге

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© Фото: Baltphoto

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В Красногвардейском районе Петербурга мужчина сообщил в полицию об обнаружение трупа. Проведя расследование, правоохранители выяснили, что заявитель имеет непосредственное отношение к инциденту, а полицию вызвал, дабы прикинуться случайным прохожим и отвести от себя подозрения.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в ночь на 22 ноября в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что, гуляя с собакой, он обнаружил труп неизвестной женщины в лесополосе у Муринской дороги.

Приехавшие на место происшествия правоохранители установили личность погибшей. Ею оказалась 33-летняя жительница Москвы. У потерпевшей были обнаружены многочисленные травмы лица и головы.

В ходе проведения расследования, сотрудники правопорядка установили подозреваемого. Им оказался 23-летний молодой мужчина, который вызвал полицию. Выяснилось, что во время прогулки между ним и погибшей возник конфликт, в ходе которого злодей нанес не менее 30 ударов по голове своей спутнице. После, представившись не своим именем, мужчина вызвал скорую и полицию, надеясь уйти от ответственности.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что неизвестные до смерти избили бомжа на 15-ой линии Васильевского острова.

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