Мигрант отобрал у петербурженки телефон повалив на землю

В Приморском районе Петербурга мигрант отобрал у женщины телефон, применив физическую силу. Злодей задержан, возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 21 ноября, в понедельник, в 06:18 в полицию обратилась женщина с заявлением, что на Новосибирской улице таксист избил и отобрал у ее знакомой телефон.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка становили, что около 06:20 возле подъезда неизвестный мужчина, толкнув и прижав к земле подругу заявителя, похитил мобильный телефон марки iPhone. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

В тот же день, в ходе розыскных мероприятий, полицейские нашли и задержали подозреваемого. Им оказался мигрант, 1986 года рождения. Злодей был помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье 161 (грабеж) УК РФ.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что перед судом предстанет мужчина, отобравший мобильник у пенсионерки.