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В Выборге задержан рецидивист, находящийся в розыске за кражу

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© Фото: Baltphoto

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В городе Выборг Ленинградской области был задержан мужчина, который находился в федеральном розыске за попытку совершить кражу имущества в доме на колесах.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 21 ноября, на Лесной улице в Выборге сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего гражданина, который находился в федеральном розыске по уголовному делу, возбужденному по части 2 статье 158 УК РФ (кража). Известно, что ранее задержанный был судим.

В июне прошлого, 2021-го, года, злоумышленник совершил незаконное проникновение в дом на колесах, припаркованный на Петровской набережной и предпринял попытку украсть имущество на 102 900 рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленобласти сотрудник ДПС задержал убегавшего угонщика, объявленого в розыск за кражу.

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