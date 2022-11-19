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В Красном Селе обманувшего пенсионерку мошенника до приезда полиции задержали местные жители

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© Фото: Baltphoto

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В Красносельском районе Петербурга мошенник обманул пожилую женщину и забрал у нее деньги. Но когда злодей пришел за “добавкой”, попытавшись снова обмануть потерпевшую, его планы сорвали неравнодушные местные жители.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 18 ноября, в полицию сообщили, что на Бронетанковой улице в городе Красное Село, неизвестный мужчина, после разговора с пожилой парой на улице, повел их в неизвестном направлении, возможно это мошенник.

Неравнодушные граждане не позволили подозрительному мужчине скрыться и удерживали его до приезда полиции.

Сотрудники правопорядка установили личность предполагаемого мошенника. Им оказался 33-лентий неработающий гражданин, который утром пришел в квартиру к пенсионерке, 1944 года рождения, и обманным путем убедил женщину отдать 300 тысяч рублей по схеме “родственник попал в ДТП”.

Вечером того же дня злодей вновь наведался к потерпевшей, дабы взять с нее 80 тысяч рубля для якобы оплаты лечения пострадавшего в ДТП, но был остановлен гражданами и передан полиции.

Деньги вернули пенсионерке. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе Петербурга полицейские поймали мошенника на месте преступления.

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