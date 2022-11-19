В Петербурге мужчина угрожал фельдшеру скорой помощи топором

В Центральном районе Петербурга скорая приехала на помощь пожилому человеку, однако у медработников возникли трудности в ее оказании, которые им обеспечил агрессивный мужчина с топором в руках. Усмирять дебошира пришлось полицейским.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 18 ноября в полицию поступило сообщение от фельдшера скорой помощи, 1984 года рождения, о том, что в квартире дома 22 по улице Правды агрессивный мужчина, размахивает топором, нецензурно выражается, угрожает убить и не дает оказать медицинскую помощь больному пожилому человеку.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка по “горячим следам” задержала 39-летнего неработающего гражданина. Задержанный был доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ломоносовском районе Ленинградской области рецидивист забрался в частный дом, где требовал деньги от хозяйки угрожая ее сыну топором.