В результате столкновения двух Nissan на Савушкина пострадал ребенок

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП в котором пострадала 11-летняя девочка.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу вечером, 18 ноября, у дома 71 по улице Савушкина 37-летний водитель автомобиля марки Nissan X-Trail, во время разворота совершил столкновение с каршеринговым Nissan Qashqai.

В результате ДТП пострадала школьница, 2011 года рождения, которая находилась в качестве пассажира в Nissan X-Trail. Девочку госпитализировали в состоянии средней степени тядести.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Тихвинском районе Ленобласти автоледи, управляя иномаркой Nissan, совершила столкновение с фурой, которая двигалась во встречном направлении. В результате ДТП водитель и один пассажир легковушки погибли на месте.