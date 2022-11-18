В Ленобласти пьяный мужчина угнал машину своего отца

В Тихвинском районе Ленинградской области выпивший молодой мужчина взял без спроса автомобиль своего родителя, что привело к уголовному делу.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 17 ноября, в полицию обратился 50-летний житель города Тихвин с сообщением о том, что его 28-летний сын совершил хищение принадлежащего ему автомобиля марки Нyundai elantra.

В тот же день, в 19:25 сотрудники полиции остановили указанный автомобиль, за рулем которого находился отпрыск заявителя с явными признаками алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статье 166 УК РФ (неправомерное завладение а/м без цели хищения).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петергофе мужчина угнал грузовик стоимостью 1,5 миллиона рублей. Злоумышленник и его подельник были задержаны.