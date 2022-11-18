Одноклассник рассказал, каким был в школе зарезавший пенсионерку в Пискаревском парке петербуржец

В Калининском районе Петербурга молодой человек жестоко зарезал пожилую женщину в Пискаревском парке, которая занималась там скандинавской ходьбой.

Как рассказал тв360, одноклассник подозреваемого в убийстве охарактеризовал его, как замкнутого человека.

“Я с ним практически не общался”, — поделился молодой человек.

Пенсионера жила возле Пискаревского парке, в котором по вечерам занималась спортом. Вечером 17 ноября она вышла на тренировку. В тот же вечер в парке оказался 26-летний петербуржец, который имел при себе ножи.

Подозреваемый напал на первую попавшуюся прохожую и нанес не 15 ударов ножом в грудь. Потерпевшая умерла на месте от полученных ранений. Нападавшего в крови обнаружили на проспекте Непокоренных, откуда его увезла скорая так как у него были раны.