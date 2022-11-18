Петербургская полиция задержала совершившего кражу украшений рецидивиста

Сотрудники полиции задержали мужчину с немалым списком судимостей, которого подозревают в совершении кражи ювелирных изделий из квартиры петербурженки.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 8 сентября 2022 года в полицию Петродворцового района обратилась 25-летняя девушка, которая заявила, что неизвестный злоумышленник, путем подбора ключей, проник в ее квартиру и совершил кражу ювелирных изделий на общую сумму 93 тысячи рублей.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

В среду, 16 ноября, в 16:30 опергруппа задержала в деревне Нижняя Кипень Ломоносовского района Ленобласти подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 42-летний мужчина, который ранее был неоднократно судим. Похищенное было изъято.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Выборгском районе Ленинградской области неизвестный злоумышленник похитил из частного дома золотые часы и деньги.