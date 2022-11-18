  • 18 Ноябрь 2022
USD 18.11.2022 60.3894 0.0410
USD ММВБ 12:31 60.4351  
EUR 18.11.2022 62.5712 -0.0963
EUR ММВБ 12:31 62.4886  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Ведущий конструктор петербургского НИИ отдал мошенникам 2,5 млн рублей

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

В Приморском районе Петербурга пожилой мужчина, работающий ведущим конструктором предприятия, стал жертвой мошенничества. Потерпевший перевел аферистам крупную сумму денег.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 17 ноября, в 14:40 в полицию обратился 75-летний ведущий конструктор предприятия, живущий на Парашютной улице с заявлением, что он стал жертвой мошеннического обрана.

Утром 16 ноября ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, который сообщил, что на счету заявителя происходят мошеннические действия, поэтому мужчине необходимо сделать перевод на “безлопастный счет”.

В результате пенсионер через банкоматы перевел на указанные злоумышленником счета 2 495 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статье 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что пожелую петербурженку мошенники обманули почти на 2 миллиона рублей.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram