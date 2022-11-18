Ведущий конструктор петербургского НИИ отдал мошенникам 2,5 млн рублей

В Приморском районе Петербурга пожилой мужчина, работающий ведущим конструктором предприятия, стал жертвой мошенничества. Потерпевший перевел аферистам крупную сумму денег.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 17 ноября, в 14:40 в полицию обратился 75-летний ведущий конструктор предприятия, живущий на Парашютной улице с заявлением, что он стал жертвой мошеннического обрана.

Утром 16 ноября ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, который сообщил, что на счету заявителя происходят мошеннические действия, поэтому мужчине необходимо сделать перевод на “безлопастный счет”.

В результате пенсионер через банкоматы перевел на указанные злоумышленником счета 2 495 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статье 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что пожелую петербурженку мошенники обманули почти на 2 миллиона рублей.