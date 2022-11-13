В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 7 миллионов рублей

В Приморском районе пенсионерка стала жертвой мошенничества. Женщину убедили перевести более семи миллионов рублей на якобы безопасный счет.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу, в субботу, 12 ноября, в полицию обратилась 75-летняя пенсионерка с заявлением о том, что с 27 октября по 11 ноября 2022 года ей на мобильный телефон звонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил женщине, что с ее счета кто-то якобы пытается списать средства и для их сохранности необходимо перевести деньги на безлопастный счет.

После этого, пенсионерка несколькими транзакциями в разные дни через банкомат перевела 7 657 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Правоохранители приняли меры к розыску и задержанию злоумышленника.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге был задержан подозреваемый в серии мошеннических преступлений по отношению к нескольким пенсионеркам.