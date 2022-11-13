В Петербурге дорожный конфликт закончился стрельбой и порчей авто

В Красногвардейском районе Петербурга между двумя автомобилистами произошел конфликт. Один из водителей решил “закрыть” спор выстрелом из пистолета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в субботу, 12 ноября, в 17:40 в полицию обратился 45-летний гражданин с сообщением о том, что примерно в 17:30 на перекрестке Заневского и Новочеркасского проспектов, в ходе дорожного конфликта, водитель иномарки KIA K-5 произвел в сторону машины заявителя выстрел из предмета похожего на пистолет, а также сломал зеркало заднего вида, после чего скрылся.

В тот же вечер правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний неработающий мужчина, у которого был изъят аэрозольный пистолет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Тихвинском районе Ленобласти был заержан пьяный рецидивист, угрожавший девушке пистолетом.