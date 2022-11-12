В Ленобласти пьяный угонщик разбил авто об стену магазина

Во Всеволожском районе Ленинградской области 41-летний нетрезвый мужчина решил угнать автомобиль, но в силу состояния “припарковался” в стоявший рядом магазин.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 10 ноября, в полицию сообщили, что в деревне Раппалово пьяный мужчина совершил хищения машины марки “Лада Гранта” и въехал на ней в стенку продуктового магазина, задержан охраной магазина.

Приехавшие на место пришествия сотрудники правопорядка задержали угонщика. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем). Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Василеостровском районе Петербурга трое выпивших мужчин похитили труристический автобус, избив его водителя.