В Петербурге задержали пенсионера-рецидивиста, покалечившего собутыльника

В Красносельском районе Петербурга правоохранители задержали мужчину с солидным списком судимостей, по подозрению в жестоком избиении приятеля.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 10 ноября в полицию поступила телефонограмма из больницы о том, что в 05:41 был доставлен 57-летний мужчина с многочисленными телесными травмами и переломом костей черепа в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники правопорядка установили, что увечья потерпевший получил 8 ноября в квартире дома 116 по Авангардной улице, где его избил 65-летний пенсионер, в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртного.

В пятницу, 11 ноября, пенсионер был задержан по подозрению в совершенном преступлении у дома 4 по 2-ой Комсомольской улице. Выяснилось, что мужчина многократно привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что перед судом предстанет рецидивист, отобравший у пенсионерки мобильник.