В Петербурге задержан за серию мошенничеств житель Кемерово

В Центральном районе Петербурга полиция задержала кемеровчанина, которого подозревают в целом ряде мошеннических преступлений.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 7 ноября в полицию поступило сообщение от пенсионерки, 1932 года рождения, о том, что она стала жертвой мошеннической схемы “родственник попал в ДТП” и передала курьеру 300 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статье 159 УК РФ (мошенничество).

В четверг, 10 ноября, правоохранители сумели задержать за совершение данного преступления 27-летнего неработающего жителя Кемерово. Сотрудники полиции установили, что злоумышленник причастен к 10 эпизодам подобного мошенничества в разных районах города на сумму более 1 млн рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что вПетербурге задержали рецидивиста, подозреваемого в мошенничестве по отношению к двум пенсионеркам.