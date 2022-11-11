В Ленобласти задержали ограбивших среди ночи мужчину злодеев

В Ломоносовском районе Ленинградской области были задержаны двое мужчин, подозреваемых в совершении ограбления.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 9 ноября, в полицию обратился 22-ледний гражданин с сообщением о том, что примерно в 04:40, к нему в дверь квартиры постучались четверо неизвестных. Войдя внутрь, злоумышленники стали угрожать заявителю физической расправой и похитили два ноутбука, и два мобильника, а после скрылись.

По данному факту правоохранителями было уголовное дело по части 2 статьи 161УК РФ (грабёж).

На следующий день, 10 ноября, у дома 33 по улице Александровской сотрудниками уголовного розыска за совершение данного преступления были задержаны двое мужчин 21 и 22 лет.

Ранее Санкт-Петерюург.ру сообщал, что в Калининском районе Петербурга полицейские задержали двух молодых людей, которых подозревают в совершении ограблении аптеки.