В Петербурге задержан рецидивист, “заработавший” на пенсионерках 230 тысяч рублей

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве по отношению к двум пенсионеркам.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 7 ноября в полицию Выборгского района обратились две пенсионерки, 1945 и 1939 годов рождения. Обе женщины заявили о том, что стали жертвами мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и передали курьеру 150 000 и 80 000 рублей соответственно.

По обоим происшествиям были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В среду, 9 ноября, правоохранители задержали подозреваемого у дома 81 по проспекту Обуховской обороны. Им оказался 26-летний неработающий ранее неоднократно судимый мужчина. В настоящий момент проводятся мероприятия по установлению причастности задержанного к совершению аналогичных преступлений.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Адмиралтейском районе Петербурга полиция задержала мошенника, лишившего пенсионерку миллиона рублей.