Расплатившийся за пиццу фальшивыми деньгами наркокурьер отправиться в колонию

В Петербурге суд вынес приговор мужчине, который расплатился за доставку еды поддельной купюрой.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, гражданин был признан виновным по статье 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ), а также статье 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере). Прокуратура Калининского района поддержала государственное обвинение.

Суд установил, что вечером 5 мая 2022 года обвиняемый заказал доставку пиццы и передал курьеру поддельную денежную купюру в размере пяти тысяч рублей в качестве оплаты.

Также суд установил, что злоумышленник занимался сыном наркотических веществ в Калининском районе. В ходе обыска у него были изъяты свертки с наркотиком.

Суд по совокупности преступлений назначил мужчине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Петроградский райсуд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который избил молотком собутыльника.