В Петербурге и Ленобласти из-за ложного минирования судов было эвакуировано 615 человек

В Петербурге и Ленобласти лжеминеры разослали электронные письма с сообщением о минировании в 92 объекта.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 10 ноября, в четверг, в период времени с 09:30 до 16:35 на электронные адреса различных учреждений Северной столицы и Ленинградской области пришло 14 сообщений о заминировании городских и областных судов. Всего сообщалось о минировании 92 объектов.

В итоге из 15 объектов было эвакуировано 615 человек. На других объектах эвакуация не проводилась по решению администрации.

Были проведены обследования помещений, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что сообщение о ложном минировании поступало в Спас на Крови из-за чего было эвакуировано 150 человек.