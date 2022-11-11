В Петербурге подросток отправился в гости к детдомовцу и получил ножевое ранение

В Красногвардейском районе Петербурга школьник пришел в гости к малознакомому подростку, который оказался не очень гостеприимным и, вступив в ссору, нанес оппоненту удар ножом в ногу.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 10 ноября, а полицию поступило сообщение от службы 03 о том, что в одной из квартир дома 28 по улице Коммуны ножевое ранение у мальчика 16 лет.

Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение. Он пояснил, что около 20:30 находился в гостях в квартире на проспекте Косыгина у малознакомого 17-летнего девятиклассника. Во время внезапно возникшего конфликта, тот ударил его ножом в ногу.

В тот же день, подозреваемый школьник был задержан. На момент задержания, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что квартира на Косыгина его принадлежит бабушке, куда школьник приезжает на выходные из центра содействия семейному воспитанию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе Петербурга двое школьников игрались с ножом, что привело к ранению у одного из них.