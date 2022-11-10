В пожаре на Васильевском острове пострадала местная жительница

В Василеостровском районе произошел квартирный пожар, в котором пострадала женщина.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, в четверг, 10 ноября, в 15:50 в экстренную службу поступило сообщение о пожаре в одной из квартир дома 8 на переулке Декабристов.

В двухкомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 12” квадратов” метров происходило горение обстановки на площади 8 квадратных метров.

Пожарные смогли ликвидировать пламя в 16:14. В результате происшествия пострадала местная жительница, которую госпитализировали в медицинское учреждение.

К ликвидации пожара от МЧС привлекалось три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе Петербурга полиция задержала бомжа, подозреваемого в поджоге иномарки Volkswagen Polo на улице Крыленко.