Трое нетрезвых мужчин угнали туристический автобус, избив водителя

В Василеостровском районе Петербурга трое выпивших мужчин побили водителя туристического автобуса, после чего совершили хищение транспорта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, ночью в среду, 9 ноября, в полицию поступило сообщение от оператора АЗС на Железноводской улице, которая сообщила, что к ней обратился мужчина, которого избили и он опасается за сохранность оставленного им автобуса.

В ту же ночь, сотрудники ГИБДД у дома 70 по 9-й линии Васильевского острова остановили туристический автобус марки ZHONG TONG, за рулем которого находился 30-летний гражданин одно из стран ближайшего зарубежья. Также в салоне находились еще двое мужчин, 34 и 41 лет. Выяснилось, что после совместного распития спиртных напитков, компания решила похитить автобус, избив его водителя.

Все трое задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что у одного из злоумышленников за плечами немалый список судимостей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Калининском районе Петербурга нетрезвый мигрант завладел чужим авто, которые было взято в аренду его собутыльником.