Спасателям пришлось выкапывать эскалатором забравшегося в канализацию мужчину рядом с Пулково

В Московском районе Петербурга мужчина решил испытать острые ощущения и заполз в канализационную трубу. Правда вылезли оказалось куда трудней и горе-экстремалу потребовалась помощь спасателей.

Как пишет “МК в Питере”, инцидент произошел на парковке аэропорта Пулково. По сообщениям очевидцев в соцсетях, мужчина заполз в канализационную трубу и смог проползти 12 метров, после чего застрял и стал звать на помощь.

Для его вызволения пришлось воспользоваться экскаватором, который вскрыл асфальт. Спасатели сумели быстро найти мужчину и извлекли его и трубы. Когда его достали, на нем были лишь штаты и носки. Причины, по которым он пошел на такой своеобразный поступок остаются неизвестны.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге мужчина решил искупаться в канале Грибоедова, но в какой-то момент стал тонуть. Ныряльщика вовремя подхватили проплывающие на катере туристы, тем самым сохранив мужчине жизнь.