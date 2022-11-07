В Петербурге мужчина подозревается в развращении малолетней дочери

В Приморском районе Петербурга местная жительница попросила полицию привлечь к уголовной ответственности своего мужа, который, по ее словам, совершал разварные действия по отношению к малолетней дочери.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 6 ноября, в полицию с заявлением обратилась женщина, 1985 года рождения, которая сообщила, что в начале сентября 2022 года ее 46-летний супруг, находясь по месту жительства на Малой Десятинной улице, совершил развратные действия в отношении общей малолетней дочери, 2017 года рождения.

На данный момент подозреваемый находится в другом городе. Правоохранители приняли меры к его розыску.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Невском районе Петербурга в полицию обратилась женщина с просьбой привлечь к ответственности собственную дочь за растление трехлетнего сына. Все развратные действия подозреваемая записывала на видео.