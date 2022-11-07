На Шлиссельбургском проспекте неизвестные избили мужчину и отобрали телефон

В Невском районе на мужчину в парадной напали неизвестные злоумышленники, которые избили его и, угрожая пистолетом, заставили отдать им телефон и часы.

Как стало известно Санкт-Петерюург.ру, в субботу, 5 ноября, в полицию обратился мужчина, 1978 года рождения, который сообщил, что в парадной дома 5 по Шлиссельбургскому проспекту на него напали двое мужчин с пистолетом и две пожилые женщины, которые избив заявителя, отобрали у него телефон.

Было установлено, что около 19:00 в парадной указанного дома на втором этаже двое неизвестных мужчин, избив потерпевшего руками, под угрозой предмета похожего на пистолет, похитили мобильный телефон, нож и часы. После чего скрылись. Сумма ущерба составила 39 500 рублей.

В тот же день “по горячим следам” были задержаны двое подозреваемых неработающих мужчин, 35 и 53 лет. Один их них ранее был судим.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечени.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ломоносовском районе Ленинградской области рецидивист требовал у знакомой отдать ему деньги, угрожая ее сыну топором.