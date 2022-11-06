В Ленобласти в поселке Зимитицы тягач насмерть сбил 79-летнего пешехода

В Волосовском районе Ленобласти произошло ДТП с пешеходом на площадке для стоянки автомобилей. В результате происшествия пешеход скончался. Полиция проводит проверку.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области, в субботу, 5 ноября, около 12:40 в поселке Зимитицы, 54-летний водитель, управляя тягачом Volvo FH12, с полуприцепом, двигаясь в сторону автодороги “Нарва” по площадке для стоянки автомобилей, совершил наезд на 79-летнего пешехода. Потерпевший мужчина скончался на месте происшествия.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются детали произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Адмиралтейском районе Петербурга автоледи, управляя имномаркой Mercedes-Benz СLA, на скорости сбила переходившего не по переходу пешехода. Мужчина умер на месте. Было установлено, что водитель 130 раз привлекалась к административной ответственности за превышение скорости за последние два года.