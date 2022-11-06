В Петербурге полиция задержала мошенника, лишившего пенсионерку денег

В Приморском районе Петербурга был задержан мужчина, которого подозревает в мошенничестве по отношению к пенсионерке.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 4 ноября, в пятницу, в полицию поступило сообщение от пенсионерки, 1931 года рождения, о том, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь якобы стала виновницей ДТП, и для решения вопроса необходимо передать деньги. В тот же день пожилая женщина передала 500 тысяч рублей курьеру.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статье 159 УК РФ (мошенничество).

В субботу, 5 ноября, у дома 7 по Новгородскому проспекту был задержан по подозрению в совершении данного преступления ранее судимый 32-летний мужчина.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге был задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве по отношению к 92-летней петербурженки, которая лишилась миллиона рублей.