При опрокидывании аэролодки в Саяно-Шушенском водохранилище погибли трое

В Краснодарском крае в водохранилище погибли три человека. Еще четверо сумели выбраться на берег и вызвать помощь.

Как передает Патрульный Петербурга, со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Красноярскому краю, в воскресенье судно в Саяно-Шушенском водохранилище в Красноярском крае произошел инцидент с опрокидыванием аэролодки “Пиранья”, в следствии чего побили три человека.

На борту лодки находились семь человек. Четверо из них сумели добраться до берега и связаться со спасателями. Еще троих нашли в кабине перевернувшегося судна после того, как отбуксировали его до залива “Джойская Сосновка”.

Четырем членам группы, находившимся на второй лодке, помощь не потребовалась.